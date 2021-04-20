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الصحة العالمية تزف بشرى: يمكن السيطرة على كورونا خلال شهور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-20T12:46:33+0000
الصحة العالمية تزف بشرى: يمكن السيطرة على كورونا خلال شهور

شفق نيوز/ أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن بإمكان العالم السيطرة على جائحة "كوفيد-19" العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل.

ومع ذلك، عبر تيدروس أيضا عن قلقه من "المعدل المرعب" الذي ينتشر به "كوفيد-19" بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاما، والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

وقال إن "الزيادة قد تعزى إلى السلالات المتحورة الأكثر انتشارا من حيث العدوى، وحقيقة أن هناك المزيد من الاختلاط الاجتماعي بين هذه الفئة العمرية.

وأضاف أنه "مرت 9 أشهر لنصل إلى مليون وفاة، و4 أشهر لنصل إلى مليوني وفاة، و3 أشهر لنصل إلى 3 ملايين وفاة".

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 142.1 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 910 ملايين جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 81.3 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 ملايين و30 ألف حالة.

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