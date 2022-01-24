الصحة العالمية ترجح الحد من تفشي كورونا خلال العام الحالي

شفق نيوز/ رجحت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، وضع حد للتفشي الواسع لوباء كورونا خلال العام الحالي، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من ظهور متحورات جديدة للفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال افتتاح اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف "يمكننا وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام 2022 ويمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية".

وأضاف "من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة، لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي بل عليها محاربة اللا مساواة في توزيع اللقاحات ومراقبة انتشار الفيروس ومتحوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد انتشاره".

وحذر غيبرييسوس من "خطورة أن نفترض أن المتحور أوميكرون سيكون المتحور الأخير أو أن الجائحة انتهت لأن الظروف مثالية حاليا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضررا".

وطالب مدير المنظمة، الدول الأعضاء منذ أسابيع بالإسراع في توزيع اللقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض بهدف الوصول إلى هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام 2022.