سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العالمية ترجح الحد من تفشي كورونا خلال العام الحالي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-24T14:39:31+0000
الصحة العالمية ترجح الحد من تفشي كورونا خلال العام الحالي

شفق نيوز/ رجحت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، وضع حد للتفشي الواسع لوباء كورونا خلال العام الحالي، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من ظهور متحورات جديدة للفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال افتتاح اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف "يمكننا وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام 2022 ويمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية".

وأضاف "من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي الجائحة، لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي بل عليها محاربة اللا مساواة في توزيع اللقاحات ومراقبة انتشار الفيروس ومتحوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد انتشاره".

وحذر غيبرييسوس من "خطورة أن نفترض أن المتحور أوميكرون سيكون المتحور الأخير أو أن الجائحة انتهت لأن الظروف مثالية حاليا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضررا".

وطالب مدير المنظمة، الدول الأعضاء منذ أسابيع بالإسراع في توزيع اللقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض بهدف الوصول إلى هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام 2022.

related

الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

Date: 2021-04-19 18:41:02
الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

وأخيراً.. استقرار كورونا المستعر

Date: 2021-08-25 17:16:38
وأخيراً.. استقرار كورونا المستعر

الصحة العالمية بحاجة لأكثر من 23 مليار دولار لمكافحة كورونا

Date: 2021-10-28 16:00:53
الصحة العالمية بحاجة لأكثر من 23 مليار دولار لمكافحة كورونا

الصحة العالمية تدعو للتريث في رفع قيود كورونا وتحذر من خسائر

Date: 2021-07-07 15:03:09
الصحة العالمية تدعو للتريث في رفع قيود كورونا وتحذر من خسائر

"العالم بلغ مرحلة خطيرة".. وفيات كورونا تتجاوز الأربعة ملايين

Date: 2021-07-09 05:38:21
"العالم بلغ مرحلة خطيرة".. وفيات كورونا تتجاوز الأربعة ملايين

الصحة العالمية: زيادة إصابات "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية"

Date: 2020-02-26 14:13:08
الصحة العالمية: زيادة إصابات "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية"

بلاغ جديد من الصحة العالمية بشأن متحور اوميكرون

Date: 2022-01-06 20:57:04
بلاغ جديد من الصحة العالمية بشأن متحور اوميكرون

الصحة العالمية تقرُّ أدوية عشبية افريقية لعلاج كورونا

Date: 2020-09-20 04:54:24
الصحة العالمية تقرُّ أدوية عشبية افريقية لعلاج كورونا