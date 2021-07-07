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الصحة العالمية تدعو للتريث في رفع قيود كورونا وتحذر من خسائر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-07T15:03:09+0000
الصحة العالمية تدعو للتريث في رفع قيود كورونا وتحذر من خسائر

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، دول العالم من رفع القيود والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خشية خسارة المكاسب التي حققتها في مواجهة الوباء.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة، مايكل ريان، قوله إن على الدول توخي الحذر الشديد عند إعادة فتح اقتصاداتها من تدابير مكافحة الجائحة.

وأوضح أن السبب في هذه النصيحة هو حتى "لا تفقد المكاسب التي حققتها" في مواجهة الوباء، داعياً الدول سواء التي تفكر أو سوف تبدأ في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، إلى إعادة النظر في الأمر.

وحث ريان على التبرع بالجرعات إلى برنامج مشاركة اللقاح "كوفاكس" للمساعدة في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في الدول منخفضة الدخل.

وتعتزم بعض الدول، من بينها بريطانيا رفع كافة التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا والعودة بالحياة إلى ما قبل الجائحة.

كما بدأت بعض الدول، من بينها إسرائيل تطعيم المراهقين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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