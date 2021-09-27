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الصحة العالمية تخطط لإعادة التحقيق بـ"منشأ" فيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-27T08:43:50+0000
الصحة العالمية تخطط لإعادة التحقيق بـ"منشأ" فيروس كورونا

شفق نيوز / أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين التخطيط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفيروس الذي تسبب بوباء "كوفيد-19" (فيروس كورونا).

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن ممثلي المنظمة، قولهم "لم يعد هناك الكثير من الوقت لحل هذه المشكلة، وستشكل منظمة الصحة العالمية مجموعة من 20 شخصا، تضم خبراء في الحماية البيولوجية والسلامة في المختبرات، بالإضافة إلى خبراء في أمراض الحيوان".

يذكر أن مجموعة العلماء الدولية السابقة، عملت في الصين من كانو الثاني إلى شباط 2021، وخلال ذلك زارت معهد ووهان لعلم الفيروسات، بما في ذلك مختبر BSL-4 الذي ارتبط بشائعات تسرب الفيروس، بالإضافة إلى مستشفى، وكذلك سوق هونان للمأكولات البحرية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ووفقا لتقرير المجموعة النهائي، فقد رجح انتقال فيروس SARS-CoV-2، إلى البشر من الخفافيش ومن خلال حيوان آخر، وتم العثور على مسببات الأمراض المماثلة لدى حيوان البنغول، مما يشير إلى انتقال العدوى بين أنواع مختلفة من الأحياء.

وفي وقت سابق دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى مزيد من التحقيق في احتمال تسرب الفيروس من المختبر، لأن الخبراء لم يعثروا على مصدر الفيروس.

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