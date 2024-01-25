الصحة العالمية تحذّر بعد تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة بالحصبة في أوروبا

حذَّر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، من أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا ارتفع بشكل كبير سنة 2023، عمّا كان عليه قبل عام، داعياً إلى تكثيف جهود التلقيح.

وأظهرت الإحصاءات، التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، أن 42 ألفاً و200 إصابة سُجلّت خلال عام 2023، في 41 من 53 دولة عضو في المنطقة الممتدة إلى آسيا الوسطى، أي نحو 45 مرة أكثر من عام 2022 الذي أفيد عن تسجيل 941 إصابة خلاله.

وتُعدّ كازاخستان وروسيا أكثر الدول تضرراً من المرض؛ إذ سُجّلت أكثر من 10 آلاف حالة في كل منهما. أما في أوروبا الغربية، فكانت العودة الأكثر وضوحاً للمرض في المملكة المتحدة، حيث سُجلت 183 حالة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وهي الفترة التي يغطيها تحليل منظمة الصحة العالمية، بلغت الزيادة 30 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

زيادة الإصابات بالحصبة 30 ضعفاً

ونقل بيان عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوجه قوله، إن الأمر "لم يقتصر على زيادة قدرها 30 ضعفاً في حالات الحصبة في المنطقة"، بل سُجلت أيضاً "نحو 21 ألف حالة دخول إلى المستشفى وخمس وفيات مرتبطة بالحصبة. وهذا أمر مثير للقلق".

ورأى أن "ثمة حاجة إلى جهود تطعيم عاجلة لوقف انتقال العدوى ومنع انتشارها".

وتُعزى عودة ظهور هذا المرض الفيروسي الشديد العدوى، الذي يمكن أن يسبب مضاعفات مميتة، وينتشر من طريق الهواء، إلى انخفاض تغطية التطعيم خلال سنوات فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أن "جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير كبير على أداء نظام التلقيح خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تراكم الأطفال غير المطعمين أو المطعمين بشكل غير كاف".

وأفادت منظمة الصحة العالمية، التي تدعو إلى تكثيف الحملات لتوعية المجتمعات غير المحصنة، بأن التطعيم لم يشمل أكثر من 1,8 مليون رضيع في المنطقة ضد الحصبة بين عامي 2020 و2022.

وهذا المرض الذي يتجلى في طفح جلدي يسبقه التهاب للأنف والملتحمة وسعال مصحوب بحمى شديدة وتعب شديد، يمكن أن يطال كل الفئات العمرية.

ولكن في عام 2023، كانت اثنتان من كل خمس حالات تتعلقان بأطفال تراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، فيما بلغت نسبة الحالات لدى من تزيد أعمارهم عن 20 عاماً واحدة من كل خمس.

على المستوى المحلي، ينبغي تطعيم ما لا يقل عن 95% من الأطفال لتجنب تفشي المرض. وبحلول عام 2022، حصل 92% فحسب من الأطفال الأوروبيين على جرعة ثانية من اللقاح.