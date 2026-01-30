الصحة العالمية تحذر من فيروس "نيباه": الإصابة قد تكون بلا أعراض

شفق نيوز- متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، من أن الإصابة بفيروس "نيباه" المنتشر في الهند قد لا تكون لها أعراض ظاهرة في بادئ الأمر.

وقال الممثل الرسمي للمنظمة في جنيف، طارق جزاريفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن بداية الإصابة بالعدوى قد لا تكون لها أعراض ظاهرة بل تشمل "طيفاً واسعاً من المظاهر السريرية".

وبين أن الأعراض "الإصابة بفيروس نيباه تبدأ من دون أعراض محددة قبل أن تتفاقم إلى التهابات تنفسية حادة والتهاب دماغي مميت".

وأضاف: "يمكن أن تنتقل عدوى فيروس نيباه من إنسان إلى آخر أيضاً في حالات المخالطة القريبة والمطولة مع أشخاص مصابين، وكذلك في الحالات التي تم توثيقها كعدوى مكتسبة داخل المستشفيات".

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت سلطات ولاية بنغال الغربية الهندية تسجيل عدة إصابات بفيروس "نيباه" بين عاملين في المجال الطبي.

وأفادت بأن المصابين يخضعون للعلاج في مستشفى باراسات الذي يعملون فيه، وتم وضعهم في العزل وربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى الرغم من تقارير وسائل إعلام غربية تحدثت عن زيادة عدد الإصابات، لم تعلن السلطات الهندية عن تسجيل حالات جديدة. إلا أن عدة دول آسيوية، من بينها: فيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، ودول أخرى، شددت إجراءات الرقابة الصحية والوبائية.

وتصنف منظمة الصحة العالمية فيروس "نيباه" ضمن أخطر الفيروسات في العالم، إذ لا يتوفر له حتى الآن علاج أو لقاح. ويمكن أن يسبب الفيروس الحمى، واعتلال الدماغ، أي تلف وموت خلايا الدماغ.

فيما تتراوح نسبة الوفيات بين 40 و75%، وينتقل الفيروس عبر خفافيش الفاكهة، كما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر تناول فواكه ملوثة بلعاب حيوان مصاب، أو عبر الحيوانات الأليفة. ولا ينتقل فيروس "نيباه" بسهولة عبر الهواء، إذ يتطلب تماسًا مباشرًا مع سوائل جسم المصابين.