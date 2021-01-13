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الصحة العالمية تحذر من طفرات "مثيرة للقلق" من كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-13T14:48:57+0000
الصحة العالمية تحذر من طفرات "مثيرة للقلق" من كورونا

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، يوم الاربعاء، عن قلقها إزاء تفشي عدد من طفرات فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، تسجيل إصابات بطفرة الفيروس التاجي المعروفة بـVOC 202012/01 التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا في 14 كانون الاول/ ديسمبر في 50 دولة حتى اليوم، فيما تفشت السلالة المعروفة بـ501Y.V2 والتي تم تسجيلها لأول مرة في 18 من الشهر ذاته وظهرت في جنوب إفريقيا، في 20 دولة ومنطقة.

كما أشارت المنظمة إلى أن اليابان أبلغتها في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري باكتشاف تحور آخر من الفيروس التاجي أطلق عليه الاسم الأولي B.1.1.248، وتم تشخيصه لدى أربعة مسافرين لدى عودتهم من البرازيل.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا التحور يشمل ثلاث طفرات مثيرة للقلق، وهي معروفة بـK417N/T وE484K وN501Y، بالإضافة إلى اكتشاف الخبراء في البرازيل طفرة مماثلة لـE484K من المرجح أنها تحورت بشكل مستقل عما تم تشخيصه لدى هؤلاء المسافرين.

وأكدت المنظمة أن هذه الطفرات تتطلب دراسة مفصلة بهدف اكتشاف صفاتها، مشددة على أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية تطوير أساليب تشخيص كورونا في مختلف الدول.

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