الصحة العالمية تحذر من تفشٍ خطير للكوليرا في أفريقيا

شفق نيوز/ كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، عن تصاعد وتيرة تفشي وباء الكوليرا في العديد من الدول الأفريقية، مبينة أنه تم تسجيل قرابة ستة آلاف حالة وفاة وأكثر من 800 ألف إصابة.

وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي فيليب باربوزا، في بيان أوردته وسائل إعلام غربية، إن المنظمة صنفت في كانون الثاني/ يناير 2023 عودة ظهور الكوليرا "حالة طوارئ" من الدرجة الثالثة وهي أعلى مستوى.

وأوضح أن الكوليرا تتفشى في المناطق التي تفتقر إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وأن أزمة المناخ الحالية وما تسببه من جفاف وفيضانات متكررة في بلدان وسط وشرق أفريقيا توفر البيئة الملائمة للتفشي، حيث سجلت إثيوبيا أكبر عدد إصابات خلال شهر آذار/ مارس الماضي بلغت 4009 حالات، فيما سجلت زيمبابوي 3588 حالة، ويُتوقع أن تتفاقم أكثر للوضع ما لم تعزز الوقاية من الكوليرا فوراً.

وأضاف باربوزا أنه أُبلغ عن 824 ألفاً و479 حالة إصابة بالكوليرا و5900 حالة وفاة في 31 دولة عبر خمسة أقاليم تابعة للمنظمة وذلك خلال الفترة من بداية العام 2023 وحتى 31 آذار/ مارس 2024، كما أُبلغ عن 25 ألفاً و424 حالة إصابة جديدة في 16 دولة عبر إقليمين تابعين للمنظمة في شهر آذار/ مارس الماضي وحده، في زيادة مقلقة خاصة في منطقتي أفريقيا وشرق البحر المتوسط.

ومنذ عام 2022 خصصت المنظمة 16 مليون دولار أمريكي من صندوق الطوارئ للاستجابة للكوليرا، وبسبب التفشي المتعدد لم تعد المنظمة قادرة على الاستمرار في دعم جهود الاستجابة على نفس المستوى بسبب نقص التمويل.

ودعا رئيس فريق المنظمة المعني بالكوليرا، إلى زيادة عاجلة في التمويل، محذراً من تعرض المزيد من الأرواح للخطر في 23 دولة أبلغت حالياً عن تفشي المرض.

وفي 15 نيسان/ أبريل الجاري، بلغ مخزون اللقاحات 2.3 مليون جرعة، في تطور إيجابي، وذلك رغم أنه أقل من المخزون العالمي المستهدف والبالغ خمسة ملايين جرعة.

وبيّن أن المنظمة قامت هذا الأسبوع بالتأهيل المسبق للقاح فموي جديد أكثر بساطة للكوليرا هو "Euvichol-S"، ويمكن إنتاجه بكفاءة أكبر، ما قد يخفف من النقص الحاد في لقاحات الكوليرا الفموية، مشيرًا إلى أن اللقاحات وحدها لا تكفي لحل المشكلة، وأن مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة هي الحلول الوحيدة والمستدامة لإنهاء حالة الطوارئ الناجمة عن الكوليرا ومنع وقوع حالات تفشٍّ أخرى في المستقبل.