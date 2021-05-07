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الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-07T10:08:31+0000
الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لكورونا

شفق نيوز / حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، يوم الجمعة، من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في القارة، بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم بالمقارنة مع بقية مناطق العالم.

وذكر المكتب في بيان أن "تأجيل تسليم جرعات لقاحات كوفيد -19 التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، تزيد خطر حدوث موجة جديدة من العدوى بشكل مرتفع في إفريقيا".

وأوضح أن "إفريقيا لم تعد تمثل سوى واحد بالمئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2 بالمائة قبل أسابيع"، مشيرا إلى أن "حوالي نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونا تم تسليمها لإفريقيا، أعطيت حتى الآن".

وتابع المكتب، "جرى تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة إفريقية عبر برنامج "كوفاكس" الأممي منذ أوائل مارس، لكن 9 بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها، و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها".

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