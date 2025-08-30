الصحة العالمية تحذر من ارتفاع الوفيات بالكوليرا حول العالم

شفق نيوز- جنيف

حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد من ازدياد معدلات الوفيات بمرض الكوليرا حول العالم.

وقال أحدث تقرير صادر عن المنظمة، إن " الفترة من الأسبوع الوبائي السابع والعشرين إلى الثلاثين من شهر يوليو/ تموز 2025 قد شهدت الإبلاغ عن 67705 حالة جديدة من الكوليرا والإسهال الحاد من 18 دولة وإقليما ومنطقة في إقليمين من الأقاليم التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، مسجلة زيادة نسبتها 2% مقارنة بشهر يونيو/ حزيران، حيث شهدت الفترة ذاتها 624 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا على مستوى العالم، بزيادة قدرها 14% عن الشهر السابق".

وأضاف البيان: "في يوليو/ تموز 2025 كان عدد الوفيات بالكوليرا أعلى بنسبة 43% مقارنة بشهر يوليو/ تموز 2024، وفي هذا الشهر تم الإبلاغ عن 96197 إصابة و436 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في 21 دولة".

وأشار البيان إلى أنه من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى السابع والعشرين من يوليو/ تموز 2025، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي بلغ 382718 حالة كوليرا و4478 حالة وفاة بسبب هذا المرض في 31 دولة ضمن أربعة أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وسجل إقليم شرق المتوسط أعلى الأرقام، يليه الإقليم الإفريقي، ثم إقليم جنوب شرق آسيا، وإقليم الأمريكتين. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات في الأقاليم الأخرى التابعة للمنظمة".

وحذر التقرير من أن الصراعات والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية وتغير المناخ تؤدي إلى انتشار الكوليرا، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من الفيضانات التي توجد بها بنية تحتية ضعيفة ووصول محدود إلى الرعاية الصحية، لافتا إلى أن هذه التحديات العابرة للحدود جعلت من تفشي المرض أكثر تعقيدا وصعوبة في السيطرة عليه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والنظافة الصحية لا يزال هو الحل الوحيد المستدام على المدى الطويل لإنهاء حالة الكوليرا الطارئة الحالية ومنع حدوث حالات طارئة في المستقبل.