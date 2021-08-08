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الصحة العالمية تحدد الطريقة الوحيدة للحماية من متحورات كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-08T19:25:20+0000
الصحة العالمية تحدد الطريقة الوحيدة للحماية من متحورات كورونا

شفق نيوز / أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، أن التطعيم بأحد لقاحات كورونا المعتمدة، هو الطريقة الوحيدة للحماية من متحورات الفيروس.

وقالت ميليتا فوينوفيتش، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، إن "زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المستشفيات والأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة".

وأضافت فوينوفيتش، أن "سلالة (دلتا) من الفيروس قد حلت محل (ألفا) تقريبا من حيث التوزيع، فيما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة (لامبدا)".

واكتشفت سلالة "لامبدا" من فيروس كورونا في بيرو عام 2020، وفي تموز من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة، خاصة في القارتين الأمريكيتين.

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