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الصحة العالمية تجيز الاستخدام "الطارئ" للقاح صيني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-01T17:02:19+0000
الصحة العالمية تجيز الاستخدام "الطارئ" للقاح صيني

شفق نيوز/ أجازت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الاستخدام "الطارئ" للقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكوفيد-19، وفق ما أعلنت في بيان.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين، تفصل بينهما فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع لجميع من تجاوزوا 18 عاما.

و"سينوفاك" هو اللقاح الصيني الثاني الذي يحصل على موافقة منظمة الصحة، ما يتيح ضمه إلى منصة "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات على الدول الأشد حاجة.

وقالت الطبيبة ماريانغيلا سيماو مساعدة المدير العام للمنظمة المكلفة بالوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: إن "العالم في حاجة ماسة إلى العديد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19؛ بهدف مواجهة انعدام المساواة الهائل في أنحاء العالم".

وسبق أن أجازت منظمة الصحة استخدام لقاح "سينوفارم" المصنع في بكين في السابع من أيار/مايو.

وتبلغ فاعلية "سينوفاك" 57 % لتجنب الإصابة بأعراض كوفيد، لكنها تبلغ 100 % لتفادي الإصابات الأكثر خطورة، والتي تستدعي الانتقال إلى المستشفى، وفق منظمة الصحة.

وأوضحت أن اللقاح "سهل التخزين، ما يجعله سهل الاستخدام ويتلاءم خصوصا مع الدول ذات الموارد المحدودة".

وسبق أن أجازت المنظمة استخدام لقاحي "موديرنا" و"فايزر-بايونتيك"، ونسختين من لقاح "أسترازينيكا" يتم تصنيعهما في الهند وكوريا الجنوبية، ولقاح جونسون اند جونسون المعروف باسم جانسن.

واستخدم سينوفاك حتى الآن في 22 بلدا ومنطقة، بحسب فرانس برس.

وإضافة إلى الصين، تم اللجوء إليه في تونس وتشيلي والبرازيل وأندونيسيا والمكسيك وتايلاند وتركيا.

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