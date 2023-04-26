الصحة العالمية تتوقع مزيداً من الوفيات في السودان

شفق نيوز/ توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الأربعاء، حصول المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف.

وقال جيبريسوس "بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأوضح أن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية الخرطوم.