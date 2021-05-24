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الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-24T12:27:52+0000
الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

شفق نيوز/ أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الاثنين، أن البشرية ستواجه "عاجلاً أم آجلاً" جائحة جديدة أكثر خطورة من الجائحة الحالية.

وقال في افتتاح الدورة الـ 74 لمنظمة الصحة العالمية: "سوف يظهر فيروس آخر وسيكون أكثر عدوى وفتكا من هذا الفيروس (كورونا)".

وبحسب رئيس المنظمة، فإن مكافحة الفيروسات تظهر أن الدول يجب أن تتعاون مع بعضها بعضا، ولا تتنافس.

وخلص غيبريسوس إلى القول: "في الواقع، نحن أمام خيار: العمل معًا أو أن نكون غير محميين".

وتنعقد جمعية الصحة العالمية من 24 مايو/ ايار إلى 1 يونيو/ حزيران في شكل افتراضي عبر الفيديو.

والموضوع الرئيسي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية، هو ضرورة إنهاء الوباء الحالي في أقرب وقت ممكن، والاستعداد للوباء القادم من خلال بناء عالم أكثر صحة وأماناً وأكثر عدلاً.

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