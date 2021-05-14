سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العالمية تتوقع تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات بسبب كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-14T17:11:12+0000
الصحة العالمية تتوقع تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات بسبب كورونا

شفق نيوز/ توقعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن يسجل العام الثاني عددا أكبر من الوفيات جراء كوفيد-19 مقارنة بالعام الماضي، وفي حين بدأت بعض البلدان تتجه نحو حياة شبه طبيعية، ما زالت دول أخرى مثل الهند تواجه موجة كاسحة من الوباء.

تسببت الجائحة بما لا يقل عن 3,3 ملايين وفاة في جميع أنحاء العالم منذ نهاية 2019، فيما يشكل ظهور المتحورات والتقدم غير المتكافئ في حملات التطعيم مصدر قلق.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن دولا عديدة لا تزال تشهد تفشيا قياسيا للعدوى، مثل الهند ونيبال وسريلانكا وبعض بلدان القارة الأميركية، مؤكدا أن "وفق المسار الذي تسلكه الأمور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون أكثر فتكا بكثير من العام الأول".

وأضاف "أفهم سبب رغبة بعض الدول في تلقيح أطفالها وفتيانها، ولكنني أطلب منكم التفكير في التخلي عن ذلك وإعطاء اللقاحات لكوفاكس"، وهي المنصة الدولية التي أنشئت لضمان وصول اللقاحات إلى الدول في شكل عادل.

في هذه الأثناء، بدأت البلدان التي تسجل نتائج مشجعة، لاسيما في أوروبا، بإعادة تحريك عجلة اقتصاداتها.

ففي اليونان، انتهى الجمعة الحظر على حرية التنقل من منطقة لأخرى أو الذهاب إلى الجزر ولم يعد مطلوبا إرسال رسائل نصية للخروج ولن تحرر الشرطة بعد الآن مخالفات. ومع رفع الإغلاق الذي فرض في 7 نوفمبر أعادت المتاحف فتح أبوابها.

وبات الشرط الوحيد لزيارة اليونان الذي يرتهن اقتصادها بالسياحة إلى حد كبير، هو الحصول على اللقاح أو اختبار لتشخيص الإصابة بكوفيد-19 سلبي النتيجة.

وقالت السائحة الألمانية كارولين فالك البالغة 28 عاما "المطاعم مفتوحة ويمكننا الذهاب إلى الشاطئ والاستمتاع بالطقس الجميل والتسوق. الخروج مجددا أمر رائع".

وباشرت الحكومة اليونانية حملة تلقيح تحضيرا للموسم السياحي ولا سيما في الجزر.

وقال وزير السياحة "ستكون كل الجزر محمية بحلول نهاية حزيران/يونيو". وتلقى أكثر من 3,8 ملايين شخص جرعة على الأقل من اللقاح في بلد يعد 11 مليون نسمة.

واستعدادًا للموسم السياحي، أعلنت إيطاليا من جهتها أنها سترفع ابتداء من الأحد الحجر الصحي المصغر لمدة خمسة أيام المفروض على السياح الأوروبيين. أدى الوباء إلى أسوأ ركود ما بعد الحرب في شبه الجزيرة التي يعتمد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 13% على قطاع السياحة.

related

ينشر غداً.. تقرير الصحة العالمية يطرح 4 فرضيات لنشأة كورونا

Date: 2021-03-29 14:43:13
ينشر غداً.. تقرير الصحة العالمية يطرح 4 فرضيات لنشأة كورونا

بعد ثمانية أشهر من الوباء.. الصحة العالمية: رفع القيود بلا سيطرة "كارثة"

Date: 2020-09-01 04:58:58
بعد ثمانية أشهر من الوباء.. الصحة العالمية: رفع القيود بلا سيطرة "كارثة"

الصحة العالمية تزف بشرى: يمكن السيطرة على كورونا خلال شهور

Date: 2021-04-20 12:46:33
الصحة العالمية تزف بشرى: يمكن السيطرة على كورونا خلال شهور

الصحة العالمية تقدم إحصائية مخيفة: 760 مليون شخص أصيب بكورونا والقادم اصعب

Date: 2020-10-05 12:54:00
الصحة العالمية تقدم إحصائية مخيفة: 760 مليون شخص أصيب بكورونا والقادم اصعب

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في دولة عربية

Date: 2020-02-21 16:39:14
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في دولة عربية

فيروس كورونا ينتقل من ايران الى ست دول

Date: 2020-02-24 22:45:33
فيروس كورونا ينتقل من ايران الى ست دول

إصابات الهند بكورونا تتجاوز المليون ونصف المليون خلال اسبوع واحد

Date: 2021-05-07 06:29:14
إصابات الهند بكورونا تتجاوز المليون ونصف المليون خلال اسبوع واحد

تركيا تعلن اغلاقاً شاملاً لنحو 20 يوماً

Date: 2021-04-26 17:19:51
تركيا تعلن اغلاقاً شاملاً لنحو 20 يوماً