الصحة العالمية بحاجة لأكثر من 23 مليار دولار لمكافحة كورونا

شفق نيوز/ كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، عن خطة جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أفقر الدول، مطالبة بمبلغ 23,4 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الشراكة بين وكالات الصحة العالمية الرئيسية "بحاجة إلى 23,4 مليار دولار لمساعدة أكثر الدول عرضة للوصول إلى وسائل مكافحة كوفيد-19 واستخدامها من الآن إلى أيلول/ سبتمبر 2022".

وشددت على أن هذا المبلغ "ضئيل جدا مقارنة مع آلاف مليارات الدولارات من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وكلفة خطط الانعاش".

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب عدوى سلالة AY.4.2 من المتحورة دلتا، التي باتت تظهر أكثر في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوباء "سجلت زيادة في انتقال سلالة AY.4.2 منذ يوليو/ تموز الماضي".

وتتضمن السلالة ثلاث متحورات اضافية منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس Spike.

ووفقا لمنظمة الصحة فإن "دراسات وبائية ومخبرية جارية" لتحديد ما إذا كانت AY.4.2 أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.

وأسفر وباء كورونا عن وفاة أكثر من 4,96 مليون شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019، وفقا لحصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. في المجموع سجلت أكثر من 244 مليون حالة.

والأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات الجديدة ب4% عن الأسبوع السابق، مع تسجيل 2,9 مليون إصابة جديدة. وأوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي سجلت زيادة في الحالات.