الصحة العالمية: البشرية في خطر حقيقي

شفق نيوز/ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم.

وأضاف غيبريسوس في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي. ولكن العالم الآن في خطر حقيقي. العديد من نجاحاتنا السابقة يجري تدميرها".

وأوضح أن الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" هي مؤشر على أن "الناس يتوقفون عن الامتثال للقيود الوقائية المفروضة، وأن النظم الصحية تعمل بشكل غير متسق، ومعدل التطعيم غير متساو".