الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 130 مليون دولار لـ"قسد"

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، يوم الجمعة، بموافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، والمتضمن تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبحسب "الأناضول"، فقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي تبلغ ميزانيته نحو 925 مليار دولار، بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً.

ويشمل مشروع القانون تخصيص مبلغ إجمالي قدره 130 مليون دولار "للتدريب والمعدات والرواتب" لقوات "قسد" وفصيل "جيش سوريا الحرة" المتمركز جنوب سوريا.

وتخصص الولايات المتحدة الأميركية مبلغاً مالياً لـ"قسد" سنوياً، وذلك اتفاقية بين الطرفين لمواصلة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196 صوتاً رافضاً.

يذكر أن المبلغ الذي خصصته وزارة الدفاع الأميركية لـ"بي كي كي/ واي بي جي" لعام 2025، بلغ نحو 147 مليون دولار، وفي عام 2024 نحو 156 مليون دولار.