الشيوخ الأمريكي يقر مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا بإجمالي 118 مليار دولار

شفق نيوز/ أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل، يتضمن ميزانية بإجمالي 118 مليار دولار.

وحسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، فقد تقرر تقسيم ميزانية مشروع القانون الذي أصدره المجلس، بحيث تخصص 60 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، و20.23 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود الأمريكية.

كما تقرر منح 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.

ورصد المجلس 2.44 مليار دولار للعمليات الأمريكية المتعلقة بالصراع في البحر الأحمر، والضربات الموجهة لجماعة "أنصار الله"، فيما خصص 26.15 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا وتايوان وإسرائيل، و4.83 مليار دولار لإجراءات "ردع الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبه، أيّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع القانون، كما طالب الكونغرس بسرعة إقراره.