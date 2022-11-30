الشيوخ الأمريكي يقر قانوناً يحمي زواج المثليين وبايدن يعلق: "الحب هو الحب"

شفق نيوز/ أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 61 صوتا مقابل 36، قانونا يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء البلاد، في خطوة تقطع الطريق أمام احتمال إصدار حكم يقوض هذا الحق كما فعلت مع الإجهاض.

وفي بيان له، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن فور إقرار النص في مجلس الشيوخ إنه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين قانون احترام الزواج، فإن الولايات المتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، ويجب أن يكون للأمريكيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه".

وبإقراره في مجلس الشيوخ، سيعود مشروع القانون مجددا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر يتوقع حصوله بسرعة، قبل أن يحال إلى الرئيس لتوقيعه ونشره قانونا نافذا.

وفي حزيران 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن "عودة المثلية في البيت الأبيض"، كما أنه صنف ملهى "ليليا" للمثليين استهدفه هجوم إرهابي في ولاية فلوريدا "نصبا تذكاريا وطنيا".

ووقع بايدن حينها قانون تأسيس نصب "بالس" التذكاري الوطني في فلوريدا بحضور ناجين من الهجوم، وأعضاء الكونغرس الذين عملوا لسن القانون: "لن نتعافى بالكامل أبدا، لكننا سنظل نتذكر".

وقال بايدن بعد تقديمه من قبل وزير النقل بيت بوتيجيغ، وهو مثلي علنا، وشاب متحول جنسيا دعي اشتون موتا: "حضورنا اليوم يمثل بيانا قويا للغاية: عودة المثلية في البيت الأبيض".

وسعى بايدن، في تحول عن سياسة سلفه الجمهوري، لتأكيد المساواة للمثليين والاعترف رسميا بشهر المثليين من خلال إعلان في الأول من يونيو حزيران وعين مثليين في المناصب الحكومية العليا، وذلك ضمن خطوات أخرى.