الشيوخ الأمريكي" يقر تعيين متحولة جنسيا في منصب حكومي كبير

شفق نيوز/ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين راشيل ليفين، مرشحة الرئيس جو بايدن لشغل منصب مساعد وزير الصحة، وهي أول متحولة جنسيا معلنة يؤكد المجلس تعيينها.

ووافق المجلس على تعيين ليفين بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 رغم المعارضة القوية من الجمهوريين.

وفيما تواصل الولايات المتحدة جهودها للتغلب على جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من 545 ألف أمريكي، وصلت ليفين إلى هذا المنصب بعد أن قادت جهود مكافحة فيروس كورونا في ولاية بنسلفانيا. وعملت ليفين كذلك أستاذا لطب الأطفال والطب النفسي في جامعة ولاية بنسلفانيا.

وخلال جلسة التصديق على تعيينها، سألها السناتور الجمهوري راند بول عن موقفها من العمليات الجراحية المتعلقة بالتحول الجنسي.