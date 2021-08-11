الشهر المقبل.. بايدن وقادة الدول الديمقراطية يجتمعون لمواجهة الاستبداد

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الاربعاء، أنه سيستضيف قمة "من أجل الديمقراطية" بحضور عدد من قادة الدول لتفعيل عدد من الملفات المهمة على مستوى العالم.

وذكر البيت الأبيض في بيان اوردته وسائل اعلام امريكية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف "قمة من أجل الديمقراطية" في أيلول/ ديسمبر المقبل.

وأوضح أن قمة ديسمبر المرتقبة "ستحرك الالتزامات والمبادرات بشأن ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع في وجه الاستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان".

وبعد عام من الفعالية التي تقام يومي 9 و10 ديسمبر، يخطط الرئيس لاجتماع وجها لوجه يضم قادة الدول الديمقراطية ومسؤولين آخرين.

وكان برنامج بايدن الانتخابي وشهوره الستة في الرئاسة حتى الآن يركزان على إعادة توجيه الأمة للتعامل مع ما وصفه بمنافسة الأجيال بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد وقت قصير من سيطرة حركة طالبان على ثلاث عواصم إقليمية أخرى في افغانستان من الحكومة المنتخبة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.