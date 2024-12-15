الشرع يعلن حلّ الفصائل المسلحة وإصدار عملة سورية جديدة

شفق نيوز/ أعلن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع أنه سيتم إصدار عملة جديدة في سوريا بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية، بحسب تلفزيون سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن الشرع أنه يتم دراسة لرفع رواتب السوريين بنسبة 400%.

وضمن قراراته الجديدة، أكد أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش باستثناء بعض الاختصاصات التي ستكون إجبارية لمدة محددة.

وأضاف الشرع بحسب ما نقلت عنه جريدة الوطن السورية: "الأولويات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة".

وأكد أنه ستُحَل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بيد الدولة، وفق قوله.

وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل في اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، لترتفع بنحو 50% أمام الدولار منذ سقوط نظام بشار الأسد.