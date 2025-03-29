الشرع يعلن تشكيل الحكومة السورية: ولدت مرحلة جديدة في مسيرتنا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء السبت، تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى إن دمشق تشهد حالياً "ولادة مرحلة جديدة في التاريخ".

وأضاف الشرع، أن "الحكومة الجديدة تسعى لإعادة مؤسسات الدولة وبناء وطن يستحق كل التضحية".

وتابع، أن "إعلان تشكيل أول حكومة هو إعلان تشكيل دولة قوية، وإعلان لإرادتنا المشتركة في البناء، ومصلحة الوطن والمواطن هي الأولوية، ونشهد حاليا ولادة مرحلة جديدة في تاريخنا".

وأردف الشرع: نشهد ميلاد مرحلة جديد للمضي نحو المستقبل ونشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية ونواجه تحديات كبيرة تتطلب منا التلاحم والوحدة.

وبعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أقرت السلطات السورية منتصف الشهر الحالي إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد.

وكان الشرع، على رأس هيئة تحرير الشام، قد أطاح بالأسد مع دخوله دمشق في الـ 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر هجوم بدأ من شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها، تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر، وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

وتعهد الشرع بعد إعلانه رئيساً في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بإصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر، وحل مجلس الشعب.