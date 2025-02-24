الشرع يزور عمّان للقاء ملك الأردن الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ أفاد مصدران أردنيان، يوم الاثنين، بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور المملكة الأردنية هذا الأسبوع.

وقال المسؤولان لوكالة رويترز، إن الشرع سيزور المملكة يوم الأربعاء، وسيلتقي بالملك عبد الله لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكانت الرئاسة السورية قد ذكرت، أمس الأحد، أن الشرع، تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد في مصر في الرابع من مارس/آذار المقبل.

وكان الشرع قد زار السعودية في 2 شباط/فبراير الجاري، أعقبها بيومين زيارة تركيا.

وتأتي هذه الزيارات بعد إعلان الإدارة السورية الجديدة تولي الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب البعث‏، الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.