الشرع يحدد مواعيد "بعيدة" لتنظيم الانتخابات وكتابة الدستور لسوريا الجديدة

شفق نيوز/ رأى قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع (الجولاني)، يوم الأحد، أن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق أربع سنوات، فيما قد تستغرق عملية كتابة الدستور نحو ثلاث سنوات.

وقال الشرع في مقابلة تلفزيونية "نحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل قبل إجراء أي انتخابات سلمية في سوريا، كما أننا نتطلع لدستور يستمر لأطول مدة ممكنة".

كذلك اعتبر أن سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشدداً على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع.

ورجح أن "سوريا تحتاج إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".

وفي سياق آخر، قال: "لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد". ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.

وفيما يتعلق بالتظاهرات، شدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، فأوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاماً بين السلطة الجديدة وهي ليست إقصاء لأحد.

وعن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة، أشار إلى أنها "أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة"، مضيفاً أن "النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري"، لكنه أكد أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.

وأكد الشرع أنه سيتم حلّ "هيئة تحرير الشام"، وسيعلن ذلك في "مؤتمر الحوار الوطني".

وأفاد بأن الإدارة الحالية تتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحلّ الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الكورد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشدداً على عدم السماح بتقسيم للبلاد.

إلى ذلك، أعرب عن أمله بأن ترفع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن البلاد.

وفي ما يتعلق بالتصريحات السعودية الأخيرة، اعتبر أنها كانت "إيجابية جداً"، مشدداً على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا وأن للسعودية فرصاً استثمارية كبرى في سوريا.