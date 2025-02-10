الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة

شفق نيوز/ كشفت مصادر دبلوماسية عربية، يوم الاثنين، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع تلقى دعوة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها مصر في 27 شباط/ فبراير الجاري.

وقالت المصادر الدبلوماسية لموقع "روسيا اليوم عربية"، إنه "لا يوجد مانع من مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في أعمال القمة العربية" خاصة في ظل حرص القاهرة والقادة العرب على توحيد الموقف العربي تجاه التهديدات الإسرائيلية المتزايدة والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وأكدت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات بين مصر والإدارة السورية الجديدة بعدما نقلت مصر شواغلها الأمنية للإدارة الجديدة بشكل رسمي وعبر تركيا التي زارها الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني الأسبوع الماضي تزامناً مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

ورجحت المصادر الدبلوماسية أن يتم لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش المشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة.

وأعلنت مصر استضافتها لقمة عربية طارئة للقادة والزعماء العرب في 27 شباط/ فبراير الجاري بالقاهرة لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، وذلك بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت الخارجية المصرية إنه تم التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة.

وكان وزير الخارجية المصري أجرى اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتنسيق لعقد القمة العربية الطارئة.

وشهدت الاتصالات تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي والرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية.

كما عكست الاتصالات إجماعاً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.