الشرع في خطاب الرئاسة: العملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع

شفق نيوز/ أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الخميس، أن بلاده "تمد يدها بالسلام للجميع"، مشددا على أن "العملية السياسية في البلاد تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء".

وقال الشرع، في خطاب متلفز، بمناسبة تنصيبه رئيسا لسوريا، إن "سوريا تحررت من نظام مجرم"، مضيفا "أخاطبكم اليوم بصفتي رئيسا لسوريا في هذه الفترة المصيرية".

وأضاف: "سنستعيد هوية سوريا المفقودة وبناء الوطن مسؤوليتنا جميعا"، مؤكدا "سنصنع سوريا المستقبل".

وأوضح: "تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية".

وكشف: "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، مبرزا "الإعلان عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ فراغ السلطة التشريعية".

وشدد على أن "الإعلان الدستوري سيكون مرجعا قانونيا للمرحلة الانتقالية".

وأردف قائلا: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها. وسنعمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة".

وأكد الشرع: "لا فساد ولا رشاوى وسنرسي دعائم اقتصاد قوي"، مضيفا أنه سيجري: "ملاحقة المجرمين باعتبارها من أولويات المرحلة الحالية".

كما تعهد بـ"إتمام وحدة الأراضي السورية وتحقيق السلم الأهلي".