الشرع في الأردن.. زيارة لدعم إدارته وتأمين الحدود

الشرع في الأردن.. زيارة لدعم إدارته وتأمين الحدود
شفق نيوز/ وصل الرئيس السوري، أحمد الشرع،
يوم الأربعاء، إلى الأردن، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني، لتكون هذه
الزيارة الخارجية، هي الثالثة للشرع منذ توليه المنصب.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن
الملك عبد الله استقبل الشرع الذي يرافقه وزير خارجيته أسعد الشيباني وعدد من
المسؤولين، لدى وصوله إلى مطار ماركا في العاصمة الأردنية عمّان.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول برنامج
الزيارة، التي تُعد الأولى للشرع إلى المملكة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد،
والثالثة كزيارة خارجية، بعد زيارتيه للسعودية وتركيا.
ومن المتوقع أن يجري الشرع محادثات واسعة فيما
يتعلق بأمن الحدود وسبل تعزيز العلاقات التجارية.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار
عمّان في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي وبحث مع نظيره الأردني أيمن
الصفدي موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب
وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.
وتأتي الزيارة، قبل نحو أسبوع، من قمة عربية
طارئة في القاهرة، تلقى الشرع دعوة رسمية لحضورها من الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي.
ويرى مراقبون أن "زيارة الشرع إلى
عمّان، واللقاء مع الملك عبد الله، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وسط الظروف
الإقليمية المعقدة في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوغل
الإسرائيلي في بعض المناطق السورية".
وأضاف المراقبون، أن "الزيارة تأتي
لاستقطاب دعم الأردن للإدارة الجديدة في سوريا التي تحتاج إلى مساندة الدول
العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ، وهو ما أكده الملك في دعم الأردن
لوحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وتوطيد التعاون مع سوريا، وإدامة التنسيق إزاء
مختلف القضايا المشتركة".
يذكر أن الصفدي، زار دمشق في 23 ديسمبر/كانون
الأول الماضي، وأكد بعد لقائه الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.