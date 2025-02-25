الشرع: سوريا لا تقبل القسمة ووحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة
شفق نيوز/ أكد
الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، أن سوريا لا تقبل القسمة، فيما أشار
إلى أن وحدة السلاح واحتكاره سيكون في يد الدولة فقط.
وجاء ذلك خلال
مؤتمر الحوار الوطني الذي شهد مشاركة مئات الشخصيات من مختلف أطياف المجتمع
السوري.
وقال الشرع،
خلال كلمة افتتاح المؤتمر، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "سوريا تحملت
أوجاعاً وآلاماً اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد".
وأضاف، أن
"الثورة أنقذت سوريا من الضياع، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة"،
مشدداً على أن "البلاد عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة".
وتابع الشرع،
حديثه قائلاً "لا نجيد البكاء على الأطلال، بل نحن أمة العمل"،
داعياً الجميع إلى "الاتفاق والتشاور بشأن مستقبل سوريا والأمة".
كما أشار إلى
أن "سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد ما لحق بها من دمار
وخراب"، مؤكداً أن "وحدة البلاد لا تقبل القسمة".
وأكد الشرع،
أن "احتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مشدداً على
"ضرورة عدم تحميل سوريا أكثر مما تطيق، واعتبار السلم الأهلي مسؤولية تقع
على عاتق أبناء الوطن جميعاً".
كما أوضح أن
"سوريا لطالما كانت مدرسة في العيش المشترك، يتعلم منها العالم أجمع"،
مؤكداً أن "النصر الذي تحقق وفرحة السوريين أزعجت البعض في الداخل
والخارج، ما يستدعي الحذر".
وبين الشرع، أن
"السلطات عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق
السوريين"، مضيفاً أن "سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني
نفسها بنفسها".
وأكد الرئيس
السوري على "ضرورة إصلاح ما أفسده النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية"،
محذراً من "استيراد أنظمة لا تتلاءم مع واقع البلاد أو تحويل المجتمعات
إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".