الشرع: سوريا لا تقبل القسمة ووحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة

شفق نيوز/ أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، أن سوريا لا تقبل القسمة، فيما أشار إلى أن وحدة السلاح واحتكاره سيكون في يد الدولة فقط.

وجاء ذلك خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي شهد مشاركة مئات الشخصيات من مختلف أطياف المجتمع السوري.

وقال الشرع، خلال كلمة افتتاح المؤتمر، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "سوريا تحملت أوجاعاً وآلاماً اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد".

وأضاف، أن "الثورة أنقذت سوريا من الضياع، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة"، مشدداً على أن "البلاد عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة".

وتابع الشرع، حديثه قائلاً "لا نجيد البكاء على الأطلال، بل نحن أمة العمل"، داعياً الجميع إلى "الاتفاق والتشاور بشأن مستقبل سوريا والأمة".

كما أشار إلى أن "سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد ما لحق بها من دمار وخراب"، مؤكداً أن "وحدة البلاد لا تقبل القسمة".

وأكد الشرع، أن "احتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مشدداً على "ضرورة عدم تحميل سوريا أكثر مما تطيق، واعتبار السلم الأهلي مسؤولية تقع على عاتق أبناء الوطن جميعاً".

كما أوضح أن "سوريا لطالما كانت مدرسة في العيش المشترك، يتعلم منها العالم أجمع"، مؤكداً أن "النصر الذي تحقق وفرحة السوريين أزعجت البعض في الداخل والخارج، ما يستدعي الحذر".

وبين الشرع، أن "السلطات عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين"، مضيفاً أن "سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها".

وأكد الرئيس السوري على "ضرورة إصلاح ما أفسده النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية"، محذراً من "استيراد أنظمة لا تتلاءم مع واقع البلاد أو تحويل المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".