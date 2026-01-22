الشرطة تلاحق أعضاء من "الرايخ" بتهمة التخطيط لانقلاب في ألمانيا

شفق نيوز- برلين

أفادت صحيفة "دير شبيغل"، نقلا عن مكتب المدعي العام لولاية ساكسونيا الألمانية، يوم الخميس، بأن وحدات الشرطة قامت بمداهمة مواقع أعضاء حركة "مواطني الرايخ"، المتهمين بالتخطيط لانقلاب.

وبحسب الصحيفة، فتشت الشرطة 11 موقعا في ساكسونيا خلال عملية استهدفت أعضاء حركة مواطني الرايخ، وصادرت سكاكين وأقراصا، من بين أشياء أخرى، وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عاما.

ووفق "دير شبيغل"، فإن الرجل اعتقل خلال عملية أمنية خاصة بناء على مذكرة توقيف صادرة عن محكمة دريسدن الإقليمية العليا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 38 و63 عاما، سبق اعتقالهم، متهمين بالمشاركة في منظمة إرهابية أو دعمها بحسب لائحة الاتهام".

يذكر أن مكتب المدعي العام الألماني قد وجه في 12 ديسمبر 2023، اتهامات إلى 27 شخصا من أعضاء حركة "مواطني الرايخ" في قضية التحضير لانقلاب.