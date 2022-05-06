الشرطة تحدد هوية شخصين نفذا هجوما دمويا في إسرائيل

شفق نيوز / نشرت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة اسمي وصورتي منفذي الهجوم في مدينة العاد وسط تل أبيب مساء أمس.

وتواصل قوات الأمن الإسرائيلية ملاحقة منفذي الهجوم، واعتدى الاثنان على بعض المارة في المكان ببلطة وبإطلاق النار عليهم.

وأعلنت الشرطة أن المشبوهيْن بارتكاب الاعتداء هما فلسطينيان من سكان جنين يدعيان أسعد يوسف أسعد الرفاعي في التاسعة عشرة من العمر، وصبحي عماد صبحي أبو شقير في العشرين من العمر.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة أربعة آخرين بجروح، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة كما أن هناك حالتين خطيرتين وأخرى طفيفة.

ونصبت قوات الأمن حواجز في أماكن عدة خارج العاد وفي محيطها في مسعى لمنع هروب المهاجمين إلى مناطق الضفة الغربية.