الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي

شفق نيوز/ كشفت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني هندي المولد ومؤلف رواية "آيات شيطانية" سلمان رشدي، هو شاب يبلغ من العمر 24 عاما، واسمه هادي مطر ومن سكان ولاية نيوجيرسي.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم طعن رشدي في رقبته وبطنه وأكدت استمرارها في التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للكشف عن دوافع الهجوم الدموي.

وذكرت الصحفية الأمريكية كارول ماركوفيتش، أن المتهم يدعى هادي مطر، وكان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية لحظة اعتقاله.

