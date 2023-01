الشرطة الأمريكية تفرج عن فيديو صادم يظهر ضرباً وحشياً على رجل أسود

شفق نيوز/نشرت مدينة ممفيس الأمريكية، مقطع فيديو مؤلما يظهر خمسة شرطيين ينهالون ضرباً على رجل أسود يبلغ التاسعة والعشرين سُمع وهو ينادي والدته أثناء تعرضه للضرب، في واقعة أثارت دعوات إلى الاحتجاج ومخاوف من احتمال حصول اضطرابات.

واتُّهِم خمسة من عناصر شرطة ممفيس، جميعهم من السود، بجريمة قتل من الدرجة الثانية في قضية إقدامهم على ضرب تاير نيكولز الذي توفي في المستشفى في 10 كانون الثاني/يناير بعد ثلاثة أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت "مروعة".

This Tyre Nichols video should truly disgust every American. The vast majority of police are good people but Police brutality is a massive problem in this nation. Violence won’t fix this but we need Justice for Tyre from the Memphis Police. pic.twitter.com/I2hYuTcMXj

وفي 7 كانون الثاني/يناير، أراد الشرطيون اعتقال نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم.

ويُظهر مقطع فيديو طويل التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم.

يصرخ وينادي والدته

وتُظهر مشاهد نيكولز وهو يصرخ وينادي والدته ويئن بسبب إقدام العناصر على ركله ولكمه مرارا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يشعر بـ"غضب وألم شديد" بسبب تلك المشاهد، قائلا إنها "ستجعل غضب الناس مبررا".

وكرر بايدن دعوته إلى المتظاهرين للبقاء مسالمين قائلا "من يسعون للعدالة يجب ألا يلجأوا إلى العنف أو التخريب".

WARNING: GRAPHIC POLICE BRUTALITY #TyreNichols was murdered by the Memphis PD. This is torture and murder on the hands of these “men”. Tyre Nichols was held up by two cops as he was savagely beaten and abused. Each one of these POS should rot. #JusticeforTyreNichols pic.twitter.com/z8YK3F0X02