الشرطة الأمريكية تعتقل نحو 60 متظاهراً قرب مبنى الكابيتول في واشنطن

شفق نيوز/ أفادت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الإخبارية، نقلا عن مصدر في الشرطة الأمريكية، بأنه تم اعتقال نحو 60 شخصا خلال احتجاج بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقالت القناة، إنه "تم القبض على مجموعة من حوالي 60 شخصا قرب مبنى الكابيتول مساء الجمعة، بعد اختراق حاجز الشرطة المكون من رفوف الدراجات".

وجرت الإشارة إلى أن نحو 75 شخصا احتجوا خارج مبنى المحكمة العليا في البلاد، ولكن عندما كانوا على وشك المغادرة، أقامت الشرطة سياجا في محيط المبنى بحواجز للدراجات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى الكابيتول.

وقالت الشرطة إنه سيتم توجيه لجميع الموقوفين، تهمة التظاهر غير القانوني وعبور حاجز للشرطة.

وقال مصدر أمني لشبكة CNN إن المتظاهرين كانوا جزءا من مجموعة من المحاربين القدامى الذين كانوا يحتجون ضد الفاشية.

في 7 حزيران/يونيو، اندلعت أعمال شغب في لوس أنجلوس بسبب المداهمات ضد المهاجرين غير الشرعيين. وحدثت الاشتباكات مع المتظاهرين وسط تقارير عن تخفيضات محتملة في التمويل الفيدرالي لكاليفورنيا. وبدأت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين. وتم إرسال قوات الحرس الوطني إلى المدينة، وتحدثت السلطات الكاليفورنية، وممثلو الحزب الديمقراطي، ضد هذا القرار. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي يستدعي فيها الرئيس الأمريكي، الحرس الوطني دون طلب أو موافقة أي ولاية.

وبدأ المتظاهرون في لوس أنجلوس بإقامة الحواجز والتسبب في أعمال شغب. وتم فرض حظر التجوال في عدة مناطق بالمدينة، وبدأت الشرطة في تنفيذ اعتقالات جماعية للمخالفين. وبدأت الاحتجاجات الحاشدة أيضا في ولايات أخرى، بما في ذلك تكساس وواشنطن ونيويورك.

من جانبه، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده بأن جهات ما تقوم بتمويل هذه الاحتجاجات. وهددت المدعية العامة بام بوندي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشغب وعمليات النهب.