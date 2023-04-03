الشرطة الأمريكية تطوق برج ترامب في نيويورك (صور)

شفق نيوز / طوّقت الشرطة الأمريكية، يوم الاثنين، برج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، بالتزامن مع أنباء عن وصوله إلى المدينة.

ونصبت الشرطة حواجز وموانع من الأسوار المعدنية حول المبنى، فيما اصطف العشرات من الصحفيين عبر التقاطع القريب من برج ترامب.

وقررت الشرطة الأمريكية، السماح فقط لسكان المنازل القريبة وموظفي المكاتب بالمرور في المنطقة المغلقة حول "برج ترامب".

ومن المتوقع أن يمثل ترامب، غداً الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها كما قال بوقت سابق.