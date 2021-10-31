الشرطة الألمانية تعتقل 23 مهاجراً عراقياً على الحدود البولندية.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الاحد، بأن الشرطة الفيدرالية الألمانية إعتقلت 23 مهاجراً عراقياً على الحدود الألمانية البولندية، وإحتجزت إثنين من المهربين المشتبه بهم.
وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن حادثة الاعتقال كانت صباح اليوم، مبينة أن عدة أطفال كانوا بين المهاجرين الذين عثر عليهم داخل شاحنة أثناء فحص روتيني.
وأشارت إلى أن جميع المهاجرين كانوا من العراق، فيما يحمل المهربان الجنسية السورية، موضحة أن الشاحنة توقفت بالقرب من بلدة جورليتز الحدودية بشرق ألمانيا.
كما ذكرت الوكالة، أن سائق الشاحنة ورفيقه فرا في البداية أثناء مداهمة الشرطة، لكنهما إعتقلا فيما بعد وصودرت الشاحنة.
يشار إلى أن الشرطة الألمانية اكتشفت ، يوم السبت (23 تشرين الأول 2021) وجود 31 عراقيا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية البولندية عند ولاية مكلنبورغ- فوربومرن وقامت بالقبض عليهم.
وأعلنت الشرطة حينها أن اللاجئين، وهم سيدتان و19 رجلا وعشرة أطفال، لم يكونوا بحالة صحية جيدة.