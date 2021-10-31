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الشرطة الألمانية تعتقل 23 مهاجراً عراقياً على الحدود البولندية.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-31T16:25:24+0000
الشرطة الألمانية تعتقل 23 مهاجراً عراقياً على الحدود البولندية.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الاحد، بأن ​الشرطة الفيدرالية الألمانية​ إعتقلت 23 مهاجراً عراقياً على الحدود الألمانية ​البولندية​، وإحتجزت إثنين من المهربين المشتبه بهم.

وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن حادثة الاعتقال كانت صباح اليوم، مبينة أن عدة أطفال كانوا بين ​المهاجرين​ الذين عثر عليهم داخل شاحنة أثناء فحص روتيني.

وأشارت إلى أن جميع المهاجرين كانوا من ​العراق​، فيما يحمل المهربان الجنسية السورية، موضحة أن الشاحنة توقفت بالقرب من بلدة جورليتز الحدودية بشرق ألمانيا.

كما ذكرت الوكالة، أن سائق الشاحنة ورفيقه فرا في البداية أثناء ​مداهمة​ الشرطة، لكنهما إعتقلا فيما بعد وصودرت الشاحنة.

يشار إلى أن الشرطة الألمانية اكتشفت ، يوم السبت (23 تشرين الأول 2021) وجود 31 عراقيا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية البولندية عند ولاية مكلنبورغ- فوربومرن وقامت بالقبض عليهم.

وأعلنت الشرطة حينها أن اللاجئين، وهم سيدتان و19 رجلا وعشرة أطفال، لم يكونوا بحالة صحية جيدة.

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