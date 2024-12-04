الشرطة الألمانية تطيح بشبكة عراقية تهرّب المهاجرين إلى بريطانيا

شفق نيوز/ أعلن الشرطة الألمانية، يوم الأربعاء، تنفيذ عمليات دهم استهدفت شبكة إجرامية يشتبه بأنها عراقية كوردية متّهمة بتهريب مهاجرين عبر قوارب من فرنسا إلى بريطانيا.

وبحسب بيان للشرطة، فتّش أكثر من 500 عنصر أمني مواقع بمدن عدة غرب ألمانيا في عملية تمّت بالتنسيق مع جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" وأجهزة الأمن الفرنسية.

والشبكة متهمة بـ"تهريب المهاجرين غير النظاميين من الشرق الأوسط وشرق إفريقيا إلى فرنسا والمملكة المتحدة باستخدام قوارب مطاطية من نوعية رديئة".

وأفادت الشرطة بأنه تم تفتيش منازل ومخازن بناء على مذكرات بحث وتوقيف صدرت عن محكمة فرنسية في ليل، لافتة إلى أنها استهدفت ممتلكات في إيسن وغيلزنكرشن وغيرفنبروخ وبوخوم وغيرها من المدن، بما في ذلك منزل لاجئ في إيسن، وفق ما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأكدت الشرطة بأن أكثر من 20 محققا فرنسا وثلاثة مسؤولين من يوروبول يساعدون في العملية، بينما لم تقدّم الشرطة فورا تفاصيل عن عمليات التوقيف لكن وزيرة الداخلية نانسي فيزر أشادت ما وصفتها بـ"الضربة القوية للتهريب الدولي الوحشي للمهاجرين".

وأفادت في بيان بأن "العصابات التي تلجأ إلى التهديدات والعنف لحشد الناس في مراكب صغيرة وإرسالهم عبر المانش تعرّض حياة البشر إلى الخطر"، مضيفة: "سنواصل التحرّك بقوة ضد هذه المتاجرة عديمة الضمير بمآسي الناس".

تأتي عمليات الدهم بعد تحقيق أجرته السلطات البلجيكية والفرنسية والألمانية بشأن شبكة تهريب إيرانية كوردية أخرى أدى إلى توقيف 19 شخصا في وقت سابق هذا العام، والعام الماضي والعام الماضي، وصل حوالى 30 ألف مهاجر و600 قارب إلى بريطانيا، بحسب يوروبول.

نظّم المشتبه بهم، ومقرهم جميعا في ألمانيا، عمليات شراء وتخزين ونقل للقوارب المطاطية لتهريب المهاجرين من الشواطئ قرب مدينة كاليه الفرنسية إلى بريطانيا، بحسب يوروبول، ويزداد تهريب المهاجرين على متن قوارب صغيرة منذ العام 2019 وباتت هذه الوسيلة بعد عامين على ذلك تستخدم كبديل لإخفاء الناس في الشاحنات.