الشرطة الألمانية تطلق النار على مهاجم بـ"فأس" قرب عرض لمشجعي بطولة أوروبا

شفق نيوز/ أكدت الشرطة الألمانية، الأحد، بأن أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في منطقة سانت باولي وسط هامبورغ.

وأوضحت في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "عملية كبيرة للشرطة تجري الآن وأن المهاجم يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

ووفق وكالة "رويترز" فقد وقع الحادث بينما يستعد منتخبا بولندا وهولندا لمواجهة على ملعب فولكس بارك شتاديون في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1:00 بتوقيت غرينتش).

وتقام فعاليات للمشجعين قبل المباريات، وأُقيم حدث للمشجعين الهولنديين في الساعة 12:30 مساء (10:30 بتوقيت غرينتش)، أي في وقت وقوع الحادث تقريبا.

وتستضيف ألمانيا البطولة التي انطلقت مساء يوم الجمعة وتستمر شهرا.