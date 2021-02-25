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الشرطة الألمانية تداهم 26 موقعاً بعد حظر جماعة إسلامية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-25T15:17:59+0000
الشرطة الألمانية تداهم 26 موقعاً بعد حظر جماعة إسلامية

شفق نيوز/ قالت السلطات الألمانية إن مئات من أفراد الشرطة نفذوا مداهمات في 26 موقعا في برلين وولاية براندبورج، اليوم الخميس، بعد حظر جماعة سلفية متشددة في العاصمة وحلها.

وذكرت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين، الخميس، أنها حظرت نشاط جماعة جهادية سلفية يُطلق عليها اسم "جماعة برلين" كما تعرف كذلك باسم "توحيد برلين"، قائلة إن الجماعة كانت تدعو لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقال أندرياس جايزل وزير داخلية ولاية برلين في مؤتمر صحفي إن مداهمات اليوم استهدفت بالأساس 19 عضوا في الجماعة كانوا تحت المراقبة منذ عامين.

وقال بيان لمجلس الشيوخ إن الجماعة روجت "لعقيدة الاستشهاد" وأيدت فكر تنظيم داعش ورفضت الدستور الألماني ودعت إلى تطبيق الشريعة باعتبارها القانون الشرعي الوحيد.

وقال تورستن أكمان وكيل وزارة الداخلية في برلين في بيان إن المجموعة تشمل "معادين بشدة للسامية يدعون لقتل اليهود".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه لا يعرف ما إذا كانت مداهمات اليوم أفضت إلى اعتقالات أو إن كانت الجماعة لديها خطط هجومية ملموسة، لكن التحقيق لا يزال مستمرا.

وقال بيان مجلس الشيوخ إن أعضاء وعضوات بالجماعة غير المسجلة كانوا يجتمعون بانتظام في المتنزهات والمنازل الخاصة للتلقين والصلاة ونشر فكر الجماعة عبر الإنترنت وتوزيع منشورات في الأماكن العامة.

وكان العديد من الأعضاء ينتمون أيضا إلى جماعة إسلامية أخرى حظرتها السلطات عام 2017 وكانت على اتصال بأنيس العامري، وهو تونسي رُفض طلبه لجوء لألمانيا وكانت له صلات بإسلاميين.

وقالت وكالة المخابرات المحلية في تقريرها السنوي العام الماضي إن عدد السلفيين في ألمانيا ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 12150 في 2019، في زيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف منذ 2011.

وقال جايزل اليوم الخميس: "خطر إرهاب الإسلاميين لا يزال مرتفعا.. الحظر الذي فُرض اليوم هو لبنة أخرى في المعركة الحازمة ضد التطرف العنيف".

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