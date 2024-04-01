الشرطة الإسرائيلية تعتقل شقيقة إسماعيل هنية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين، توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مدينة تل السبع في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب".

وأكدت الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)".

وقالت الشرطة في بيانها إنها تشتبه بقيام هنية بـ"التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية".

واعتقلت عناصر من الشاباك والشرطة شقيقة إسماعيل هنية، وعثر في منزلها على وثائق ووسائل اتصال وهواتف نقالة، إضافة إلى متعلقات أخرى تدل على شبهة ارتكابها مخالفات أمنية خطيرة، وفق هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية "مكان".

ووفقا للمعلومات فإن شقيقة إسماعيل هنية، متزوجة في تل السبع داخل أراضي إسرائيل، قبل أن يصبح هنية قياديا في حركة حماس.

ولم تعلق حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ولا رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، على ما ذكرته الشرطة الإسرائيلية حتى الآن.

وشقيقتي هنية، صباح وليلى، تحملان الهوية الاسرائيلية، بعد أن تركتا قطاع غزة وتزوجتا من قريبين للعائلة من سكان تل السبع في النقب، قبل عشرات الأعوام.

ويحرك حركة حماس "كيانان"، وهما مكتبها السياسي في قطر وذراعها التنفيذية في غزة.

وفي الدوحة، يترأس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أما في غزة، فيحيى السنوار، هو رئيس المكتب السياسي للحركة وقيادي بارز في ذراعها العسكرية "كتائب القسام".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 32782 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 75298، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأحد.