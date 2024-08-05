الشرطة الإسبانية تحقق بنشر صور "إباحية" لفتيات قاصرات

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الاثنين، عن فتح تحقيق مع خمسة شباب يشتبه بأنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور إباحية لعشرين فتاة قاصر ونشروها عبر الإنترنت.

وقالت الشرطة إن من بين المشتبه بهم أيضاً قاصرون في هذه القضية المتعلقة بإنتاج مواد إباحية باستخدام تقنية "التزييف العميق" (ديب فايك)، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان المشتبه بهم يعرفون ضحاياهم، وجميعهن من مقاطعة إشبيلية في جنوب غرب البلاد.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها بعد تلقي شكوى من والدَي إحدى الفتيات.

وأشارت إلى أنه "بعد التلاعب بالصور، نشرت عبر مجموعات على وسائل للتواصل الاجتماعي، مما تسبب في ضرر نفسي واجتماعي كبير للضحايا".

وأوضحت أن "واقعية الصور صعّبت التمييز بين الأصلية وتلك التي عدّلت".

ويمكن أن توجه للمشتبه بهم الخمسة اتهامات باستغلال أطفال في مواد إباحية، وانتهاك قوانين الخصوصية.