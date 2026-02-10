الشرطة الهولندية تعتقل 15 شخصاً يروجون لـ"داعش" ويحريضون على الإرهاب

شفق نيوز- أمستردام

أعلنت السلطات الهولندية، مساء يوم الثلاثاء، اعتقال 15 شخصاً بتهمة الترويج لتنظيم "داعش" وتحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية.

وشنّت الشرطة الهولندية حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت المشتبه بهم، وتتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاماً، بناءً على تحقيق بدأته في شهر آب/ أغسطس 2025، بحسب وسائل إعلام هولندية.

وعلّق مكتب المدعي العام الهولندي على الحملة، في بيان له، أن "الدعاية لتنظيم داعش المصحوبة بترجمة هولندية تضمنت دعوات للانضمام إلى القتال وتمجيد الاستشهاد".

وأضاف، أن بعض المنشورات على "تيك توك" حظيت بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويُشتبه بأن المعتقلين "يُحرّضون على ارتكاب جريمة إرهابية، وينشرون دعاية تنظيم الدولة الإسلامية، و/أو يشاركون في تنظيم إرهابي"، حسب بيان مكتب المدعي العام.

وقال مكتب الادعاء إن "تمجيد الدعاية ونشرها يُقوّض الأمن إلى حد كبير"، مُذكّراً بأن نشر الدعاية لتنظيم "داعش" جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولم تستبعد السلطات تنفيذ مزيد من الاعتقالات في إطار التحقيق.

وكانت السلطات الهولندية، قد اعتقلت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي شخصاً وُصف بأنه "المشتبه به الرئيسي في التحقيق"، ليصبح عدد المتهمين 16 في المجموع.

ويحمل 13 من المشتبه بهم الجنسية السورية، بينما الثلاثة الآخرون هولنديون، وأربعة من المشتبه بهم قاصرون.