الشرطة الهولندية تعتقل ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبري

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة الهولندية، يوم السبت، الناشطة السويدية المعنية بالمناخ، غريتا تونبري، خلال مظاهرة كبيرة في لاهاي.

ووضعت الشرطة المحلية تونبري في حافلة كبيرة مع متظاهرين آخرين حاولوا إغلاق طريق سريع رئيسي يؤدي إلى لاهاي.

وشاركت تونبري مع مئات النشطاء في الاحتجاج، وتم اعتقالها عندما انضمت إلى مجموعة من نحو مئة شخص حاولوا إغلاق الطريق السريع إيه12.

وكان ناشطون يطالبون بإنهاء جميع أشكال الدعم لاستخدام الوقود الأحفوري قد تمكنوا من إغلاق هذا الطريق عدة ساعات لعشرات المرات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي الاحتجاجات السابقة كانت الشرطة تنقل المحتجين الذين اعتقلتهم إلى مكان آخر في المدينة، حيث تطلق سراحهم دون عواقب أخرى. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشرطة المحلية السبت.