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الشرطة النمساوية تحبط "أكبر" عملية تهريب مخدرات إلى السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-09T14:09:29+0000
الشرطة النمساوية تحبط "أكبر" عملية تهريب مخدرات إلى السعودية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة النمساوية، يوم الأربعاء، عن إحباط أكبر عملية لتهريب مخدرات كانت في طريقها إلى السعودية، والقبض على المتورطين بها وهم من جنسيات أوروبية وشرق أوسطية.

وذكرت الشرطة النمساوية أنها ألقت القبض على 15 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم أتراك وألمان، في عملية وصفها وزير الداخلية النمساوي بأنها "الأكبر من نوعها".

وبينت أنها ضبطت 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"، قبل تهريبها إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الأسبوع الماضي، عن إحباط السلطات اللبنانية عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون) من مطار بيروت الدولي إلى السعودية، وجاءت هذه العملية على وقع محاولات لبنان تشديد إجراءاته الرامية إلى ضبط عمليات تهريب المخدرات والتي كانت كلفته قبل شهور اتخاذ الرياض قرارا بوقف استيراد الفواكه والخضار الآتية من لبنان.

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