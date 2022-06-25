الشرطة النرويجية: هجوم أوسلو قد يكون "إرهابياً" والمتهم من أصل إيراني

شفق نيوز/ كشفت الشرطة النرويجية، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة إطلاق النار التي وقعت في ملهى ليلي وسط العاصمة أوسلو.

وقال متحدث باسم شرطة أوسلو، إن "السلطات تحقق في حادث إطلاق نار في المدينة، والذي نجم عنه مقتل وإصابة الكثير، على اعتباره عملاً إرهابياً"، مشيراً إلى أن "المتهم من أصول إيرانية".

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 14 آخرون، جراء حادث إطلاق النار في العاصمة أوسلو، مؤكدة اعتقال شخص يشتبه بأنه "المرتكب الوحيد للهجوم"، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، توري بارستاد، أن "إطلاق النار وقع في حانة لندن، وهي حانة للمثليين، وامتد إلى ناد مجاور وشارع قريب حيث تم اعتقال المشتبه به بعد دقائق قليلة من بدء إطلاق النار".

من ناحيته، قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، لقد كان "هجوما فظيعا وصادما للغاية على أبرياء.. لا نعرف حتى الآن سبب هذا العمل الرهيب، ولكن بالنسبة للمثليين الخائفين والذين يشعرون بحزن، أريد أن أقول إننا نقف معكم".