الشرطة النرويجية: هجوم السفارة الأميركية قد يكون متعمدا

شفق نيوز- أوسلو

كشفت الشرطة النرويجية، يوم الأحد، أن التفجير الذي استهدف السفارة الأميركية في العاصمة أوسلو، قد يكون هجوما متعمدا، مرتبطا بالوضع الأمني ​​الراهن في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الشرطة في بيان: "ليس لدينا أي مشتبه بهم حاليا في التفجير لكننا نبحث عن شخص أو أكثر من الجناة المحتملين"، مؤكداً تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية اليهود والجالية الإيرانية في البلاد".

من جهته، قال مايكل ديليمير، المتحدث باسم الشرطة، لهيئة الإذاعة النرويجية العامة "NRK"، إن الانفجار وقع عند المدخل العام للمبنى، مضيفًا أن ضباط الشرطة أجروا عمليات تفتيش في المنطقة المحيطة بالسفارة في حي مورغيدالسفيجن في أوسلو، على بعد حوالي 7 كيلومترات (4 أميال) خارج مركز المدينة.

وأكد أن الشرطة أصدرت أيضاً نداءً للحصول على معلومات من أي شخص ربما يكون قد رأى أو سمع أي شيء عن الحادث.