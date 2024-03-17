الشرطة المغربية تضبط أكثر من 10 أطنان حشيش داخل قارب صيد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المغربية، الأحد، ضبط 10.5 طن من الحشيش (القنب) على متن قارب صيد في أغادير، واعتقلت 13 مشتبها بهم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة: "تمكنت عناصر الشرطة بمدينة أغادير بتعاون وتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي من ضبط قارب للصيد وإحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت 10 أطنان و542 كيلوغرام من مخدر الشيرا، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي".

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات "تحقق فيما إذا كانت هذه القضية ترتبط مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية".

ويبيح المغرب، وهو منتج رئيسي للقنب، زراعة وتصدير واستخدام الحشيش في الأغراض الطبية أو الصناعية منذ عام 2021، ولكن ليس لأغراض التعاطي.