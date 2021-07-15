الشرطة الكينية تنهي مسلسل الرعب بالقبض على "مصاص دماء الأطفال"

شفق نيوز/ اعلنت الشرطة الكينية، يوم الخميس، القاء القبض على رجل وصفته بأنه "مصاص دماء متعطش" متهم بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن الشرطة الكينية قولها، إن ماستن ميليمو وانجالا (20 عاماً)، اعتقل يوم أمس الأربعاء، بعد اختفاء طفلين، لكن في اعتراف مخيف أكد أنه قتل كثيرين آخرين.

وبينت أن القاتل اصطحب الضباط إلى الموقع حيث ألقى بجثث ضحاياه في منطقة غابات بالعاصمة نيروبي، واعترف بقتل ما لا يقل عن 10 مراهقين بدم بارد.

ووصفت الشرطة اعتقاله بأنه "تقدم كبير" في تحقيق بسلسلة من حالات اختفاء الأطفال المزعجة في كينيا، ما يقرب من مرتين يوميا في الأسابيع الأخيرة، وفقا لبيانات الشرطة.

وقالت مديرية التحقيقات الجنائية على تويتر، إن "وانجالا ذبح ضحاياه بمفرده بأقسى الطرق، وأحيانا من خلال مص دماء من عروقهم قبل إعدامهم"، واصفة إياه بـ"مصاص دماء متعطش للدماء".

وأمرت محكمة في نيروبي اليوم الخميس باحتجازه لمدة 30 يوما، لمنح الشرطة مزيدا من الوقت للتحقيق في القضية.

وتعود جرائم القتل، التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، إلى خمس سنوات. وقالت الشرطة إنه قام بتخدير ضحاياه وتجفيف دمائهم وخنق بعضهم.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة حالات اختطاف من هذا القبيل تتعلق بأطفال يذهبون إلى المدرسة، بعضهم توفي، ما أثار الذعر لدى الآباء.