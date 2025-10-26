الشرطة الفرنسية توقف متهمين بحادثة اللوفر

شفق نيوز – باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، إيقاف رجلين في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات من متحف اللوفر بباريس يوم الأحد الماضي.

وقالت الشرطة في باريس، إن نحو مئة شرطي يشارك في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

وقد تم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساءً في مطار شارل ديغول أثناء محاولته الهرب خارج فرنسا، بينما أُلقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس.

وأكدت المدعية العامة في المدينة لور بيكو، أن السلطات ألقت القبض مساء السبت على مشتبه بهم في واقعة سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من متحف اللوفر.

وذكرت بيكو أن أحد المشتبه بهم أُلقي القبض عليه في مطار شارل ديغول شمالي باريس عندما كان على وشك مغادرة البلاد.

ولم تُحدد في بيانها عدد المقبوض عليهم ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وعلّق من جهته وزير الداخلية الفرنسي على الاعتقال عبر منشور له على منصة إكس، قائلاً "أتقدم بأحرّ التهاني للمحققين الذين عملوا بلا كلل كما طلبت منهم، والذين حظوا دائماً بثقتي الكاملة".

وأضاف: "يجب أن تستمر التحقيقات مع احترام سرية التحقيق".

وتم وضع الرجلين قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.

هذا، ويشتبه في كون الرجلين جزءاً من مجموعة مكونة من أربعة أفراد سرقت الأحد الماضي، ثمان قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وفي قرابة الساعة التاسعة والنصف صباح يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أوقف اللصوص شاحنة تحمل رافعة شوكية قرب جدار المتحف الواقع في قلب العاصمة الفرنسية، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى قاعة العرض التي تضم المجوهرات.

وبعد تحطيم نافذة القاعة وصناديق العرض، فرّ المجرمون بالمجوهرات على متن دراجتين ناريتين كبيرتين.

فيما استغرقت عملية السطو ما بين سبع إلى ثماني دقائق في الإجمال.